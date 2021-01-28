Стало известно, когда ресторанам в Иркутске разрешат работать по ночам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, если какой-то ресторан окажется открытым после 23.00, их владельцев ждет серьезный штраф за нарушение правил работы в условиях коронавирусной инфекции. Самое важное решение, которого ждут рестораторы - когда можно будет работать и ночью? Приближаются популярные февральские праздники - сначала 14 февраля, потом 23 февраля и это будет актуально. Вот что стало известно "КП"-Иркутск.

- На санитарно-эпидемической комиссии региона принято решение рекомендовать снятие ограничений для предприятий общепита - рассказала в "Прямом эфире" заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Речь идет об ограничении времени работы кафе и ресторанов после 23.00

Сделать это позволяет улучшение ситуации с заболеваемостью - все больше заболевших выздоравливает - это число составляет уже 89% от количества выявленных случаев инфицирования, все меньше тяжелых случаев.

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