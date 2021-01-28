Две несанкционированных ледовых переправы закрыли в Иркутске

Несанкционированные ледовые переправы закрыли в Иркутске Фото: Архив "КП"

В Иркутске инспекторы ГИМС и городские спасатели во время рейдов обнаружили две несанкционированные ледовые переправы. Съезды на лед реки Иркут были в районе СНТ «Черемушки».

- В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещен, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. - Предусмотрена административная ответственность за нарушение этих правил.

Места неразрешенные для спуска на лед спасателями в Иркутске перекрываются, устанавливаются необходимые информационные стенды. Щиты с правилами поведения, оказанием первой помощи появляются и в местах, где любят прогуливаться горожане – набережная у ледокола «Ангара», залив Якоби, так называемые теплые озера и квадраты, на острове Юность, на съездах к реке Ушаковке.

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