Пособие на погребение увеличат с 1 февраля в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Размер социального пособия на погребение будет увеличен в Иркутской области. Со следующего месяца оно составит 7709, 98 рублей для несеверных территорий Приангарья и 8352.47 – для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Для того, чтобы получить выплату на похороны пенсионера, нужно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда России не позднее 6 месяцев с даты смерти. С собой принести паспорт, справку о смерти получателя, выданную в ЗАГСе. Необходимые документы пришедший получит уже в этот же день, а выплата будет произведена в тот день месяца, когда почивший получал пенсию. Способы получения разные – перевод на банковский счет, через почтовое отделение или другую службу доставки.

- Пособие на погребение может быть выплачено любому человеку, взявшему на себя организацию похорон, не обязательно это должен быть родственник, - сообщает пресс-служба отделения ПФР по Иркутской области.

Также отмечается, что если похороны не работавшего пенсионера проводила специализированная служба – выплата поступит на ее счет, если умерший на день смерти был работающим – выплата пойдет по месту службы. Если скончавшийся не был пенсионером и не работал, то социальное пособие выплатит соцзащита.

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