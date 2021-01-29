Десятибалльные пробки из-за пяти ДТП образовались в Иркутске 29 января. Фото: Яндекс

Утром 29 января пробки в Иркутске оцениваются в 10 баллов. На дорогах города – пять ДТП. Самый протяженный затор отмечается на улице Трактовая. Машины, выезжающие из микрорайона Ново-Ленино обречены стоять в пробке при выборе любого пути – заторы от остановки «Узловая» есть и на улице Олега Кошевого по Иннокентьескому мосту, до самой улицы Сурнова, продолжается и там. Также от «Узловой» «стоит» улица Трактовая до Иркутного моста, далее затор продолжается на улице Боткина, 2-ая Железнодорожная, Маяковского – до самого Глазковского моста. На данном пути – целых 3 ДТП.

«Пробки в Иркутске 29 января утром 10 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время в пятницу», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 6 баллов».

Красным цветом на картах Яндекса также раскрашены подъездные пути к Академическому мосту. Есть небольшой участок с затрудненным движением у плотины ГЭС со стороны микрорайона Юбилейный.

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