Аэропорт Иркутска в феврале возобновит международное авиасообщение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой стало известно, что аэропорт Иркутска сможет возобновить перелеты в иностранные государства уже в следующем месяце. Этому способствовало улучшение эпидемиологической обстановки в стране.

- С 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, - сообщает пресс-служба правительства России.

Также Роспотребнадзор пересмотрел основные критерии для оценки ситуации с заболеваемостью в зарубежных государствах - будут учитывать показатели заболеваемости и распространения COVID-19 за неделю, темпы прироста и количество тестирований. Так летать можно будет, если в иностранном государстве соблюдены следующие показатели:

Актуальные критерии и показатели для возобновления международного авиасообщения. Фото: Правительство России

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