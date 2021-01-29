Две фуры столкнулись на трассе Сибирь и съехали в кювет Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне вечером в Нижнеудинском районе на федеральной трассе Сибирь столкнулись два большегруза. От удара обе машины съехали в кювет. К счастью, ни один из участников ДТП не пострадал. Вот только самостоятельно выбраться из снежного плена автомобили уже не смогли. На улице в тот момент было -30. На помощь водителям фур выехали капитан полиции Андрей Елгушев и старший лейтенант полиции Никита Шашин.

- Спасибо большое им, они нас обогрели, напоили чаем, всю ночь охраняли нас, - говорит один из водителей. – Всегда приятно видеть таких сотрудников МВД рядом.

Полицейские также договорились о том, чтобы к месту аварии приехала спецтехника, которой по силам вытянуть большегрузы из кювета и обеспечивали безопасный проезд транспорта на данном участке трассы. Вытянуть фуры удалось к утру.

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