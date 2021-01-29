Более 43 000 человек вылечили от COVID-19 в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области ситуация с заболеваемостью под контролем – резерв коек – 40%, запаса лекарств для амбулаторнох больных на несколько недель, санитарно-противоэпидемическая комиссия региона заявляет о возможном ослаблении ограничительных мер.
С начала пандемии с коронавирусом справились 43 023 человека. Только за сутки выздоровели 259 человек.
В ковидных госпиталях Приангарья, как сообщает Оперативный штаб, лечат 29 января 1937 пациентов. Такие показатели держатся уже второй день, достигнуты впервые за долгое время.
С начала распространения COVID-19 в Иркутской области из 48 406 заразившихся от него скончались 1646 человек (за сутки +8), еще 206 (+2) с таким же диагнозом имели в анамнезе иные тяжелые болезни, которые и стали причиной летального исхода.
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