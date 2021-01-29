Три месячных нормы снега выпало в Иркутске в январе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Улицы Иркутска уже которые сутки подряд постоянно расчищают от снега. Работа не прекращается даже ночью. Сегодня, 29 января, на дорогах областного центра вновь работают грейдеры, фронтальные погрузчики, малая спецтехника и самосвалы. Им предстоит убрать выпавшие накануне 5 мм осадков – это, по данным Иркутского Гидрометцентра – 40% месячной нормы осадков.

- По данным гидрометцентра, с начала месяца выпало почти три месячных нормы осадков, такого не фиксировали много лет, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - Поэтому дорожники, без преувеличения, работают в режиме 24 на 7.

Каждый день порядка 200 человек разгребают сугробы на улицах регионального центра, в том числе на тротуарах и остановках, в частном секторе. Только с начала года из Иркутска вывезли более 35 000 тонн снега.

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