Руслан Болотов: Дорожники работают круглые сутки

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Январь в столице Приангарья выдался аномально снежным. За минувшие сутки в Иркутске выпало 5 мм, или более 40% месячной нормы осадков. Всю ночь на дорогах работала уборочная техника. Как она справляется с задачами, проверил мэр областного центра Руслан Болотов.

– Дорожники, без преувеличения, работают в режиме 24 на 7, - подчеркнул глава города. - С начала января с улиц областного центра вывезено более 35 000 тонн снега. Ежедневно в очистке улиц задействовано более 200 человек и от 50 до 120 единиц специальной техники.

С 1 января 2021 года в Иркутске выпало почти три месячных нормы осадков. Подобного не наблюдалось много лет. Как сообщил директор муниципального предприятия «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин, по ночам на дороги выходит максимальное количество спецмашин - грейдеры, фронтальные погрузчики, малая спецтехника и самосвалы.

Руслан Болотов поручил усилить эту работу. При этом дорожные машины должны убирать не только центральные улицы, но проезды в частном секторе. Мэр также подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить очистке тротуаров и остановок транспорта.

За работой спецтехники можно наблюдать в онлайн-режиме.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Куда обращаться в экстренных ситуациях

Единая диспетчерская служба города Иркутска: (3952) 520-112.

Правобережный округ: (3952) 24-11-20.

Октябрьский округ: (3952) 52-02-48.

Свердловский округ: (39052) 52-03-51.

Ленинский округ: (3952) 52-04-12.