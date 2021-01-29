Из-за коммунальной аварии в Иркутске затруднен проезд на улицах в Ново-Ленино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коммунальная авария случилась сегодня, 29 января, в одном из дворов частного дома в районе улиц Тухачевского и Блюхера. Там произошло повреждение сетей водоснабжения. Выехавшие на место специалисты уже нашли «поломку». Как отмечают сотрудники «Водоканала», отключать водоснабжение и отопление у жителей Ленинского округа не будут.

- Для этого сейчас проводится работа по переключению котельной северного промузла на верхнюю зону водоснабжения микрорайона Ново-Ленино, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Единственное, о чем просят сейчас рабочие, чтобы автомобилисты объезжали данный участок улиц пока там ведутся аварийные работы, так как проезд там затруднен.

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