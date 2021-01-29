Уровень воды в реке Ангара вблизи Усолья-Сибирского приближается к критическому

Уровень реки Ангара в районе Усолья-Сибирского приближается к критическому Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень воды в реке Ангара в районе Усолья-Сибирского в Иркутской области достиг отметки в 1177 сантиметров, до критического (1200) осталось 23 сантиметра. Контроль за гидрометеорологической обстановкой осуществляется постоянно, работают дополнительные водомерные посты.

- В готовность переведены органы управления, к месту направлены оперативные группы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Организована проверка систем оповещения и информирования населения с доведением актуальной информации и прогнозов.

Ожидается, что Ангара может выйти из берегов в пониженных участках местности в ближайшие 2-3 дня из-за повышения уровня воды в реке на участке Усолье-Сибирское-Тельма.

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