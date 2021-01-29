Два автомобиля провалились под лед на Байкале, есть погибшие Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два автомобиля за сутки ушли под лед на Байкале. Сначала днем 28 января в 5 километрах от мыса Урбукан провалилась машина с тремя людьми.

- Двое пострадавших приехавшими спасателями Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России были доставлены на отапливаемый кордон, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия. - По предварительной информации, один человек утонул.

В этот же день около девяти вечера в трещину глубиной 3 метра угодил автомобиль Нива с двумя рыбаками. Выбраться удалось только одному из них, его в Северобайкальск увезли очевидцы.

Спасатели в очередной раз предупреждают, что лед на Байкале все еще опасен – в этом году из-за постоянных землетрясений образуются трещины, торосы. Спасатели Иркутской области говорят о том, что даже там, где толщина льда уже достигла 60 см – она все еще неравномерная с щелями, а местами пласт льда составляет всего несколько см. Выход, а тем более выезд на лед Байкала сейчас смертельно опасен.

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