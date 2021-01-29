Уроженца КНР арестовали в Иркутске по подозрению в даче взятки полицейскому

Уроженца КНР арестовали в Иркутске по подозрению в дачи взятки полицейскому Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уроженец КНР подозревается в даче взятки сотруднику полиции. По сообщениям следователей, он предлагал 200 тысяч рублей за то, чтобы сотрудники МВД, обнаружившие в Ленинском районе Иркутска крупный склад с электроинструментами сомнительного производства с признаками контрафакта, закрыли глаза и больше не проводили проверок помещения, которое он арендует. Полицейский от "вознаграждения", разумеется, отказался и сообщил своему руководству, после 23-летнего подозреваемого в коррупционном преступлении задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере», - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. – Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Решением суда помещен под стражу на время расследования уголовного дела.

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