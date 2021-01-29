Региональные спортивные соревнования могут возобновить в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области постепенно снимаются ограничительные меры. Очередным шагом может стать то, что снова разрешать проводить спортивные чемпионаты и первенства Приангарья, например, по самбо, плаванию, дзюдо и так далее. Хоккейные матчи могут возобновить только при 50% заполненности трибун.

Кроме того, как стало известно "КП"-Иркутск, кафе и рестораны снова смогут работать ночью, но, разумеется, с соблюдением санитарных мер. Пока это рекомендация санитарно-противоэпидемической комиссии, а окончательное решение власти примут в понедельник, 1 февраля.

- Также рекомендовано поэтапное возобновление работы учреждений среднего профессионального и высшего образования Иркутской области в штатном режиме, - добавили в правительстве региона.

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