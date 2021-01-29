За день в Иркутской области произошло 29 ДТП, в которых погибли четыре человека. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Количество аварий резко возросло на дорогах Иркутской области из-за снегопада. Только за 29 января в Приангарье произошло 29 ДТП, в двух из которых погибли четыре человека.

Одна из смертельный аварий произошла на трассе «Сибирь», недалеко от поселка Юрты. Там лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Хендай. От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир отечественного авто. Еще два пассажира ВАЗа, как и два человека из Хендая доставлены в больницу с различными повреждениями.

- Еще два человека погибли на 21-м километре трассы Тельма-Раздолье, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Между селом Большая Елань и деревней Большежилкина столкнулись Нива и Тойота Виста. Погибли два пассажира японского авто. Оба водителя госпитализированы.

Полицейские еще раз призывают водителей Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.