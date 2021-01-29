Сразу пятеро футболистов иркутского «Зенита» покинули команду

Максим Гайдуков (на фото) один тех, кто решил сменить клуб. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Иркутский футбольный клуб понес первые серьезные потери в составе в эту зимнюю паузу. Стан зенитовцев покинули сразу пятеро игроков. Итак, из нашей команды ушли одни из лидеров - Владимир Марков, который вернулся в «Читу», Максим Гайдуков, перешедший в ФК «Форте», Сергей Алексеев, Игорь Дружинин, которые уехали в екатеринбургский «Урал», а также Иван Селеменев. По предварительной информации, игроки уехали из Иркутска из-за финансовых проблем в «Зените», которые до сих пор не решены.

- Благодарим ребят за игру и просим прощения за потерянное время и за руководство нашей команды, - сообщили в официальной группе «Зенита» в инстаграме.

Добавим, что осеннюю часть Первенства России среди команд Второго дивизиона, иркутский «Зенит» завершил на 11-м месте в турнирной таблице. В активе нашей команды 17 очков.

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