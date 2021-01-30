Около 100 тысяч рублей перевели мошенникам 2 жителя Братска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают охоту на жителей Иркутской области в надежде выманить у них деньги. И, хотя схема отъема остается прежней, о которой много раз предупреждали, все равно она "работает". А люди попадаются на обман, как стало с двумя жителями Братского района.

- Доверившись телефонному аферисту, 68-летняя женщина из деревни Кардой потеряла почти 68 тысяч рублей, предоставив звонившему сведения, позволяющие получить доступ к ее финансам, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытках снятия с ее счета денег посторонними. Для обеспечения безопасности ей было предложено временно переместить вклад на «безопасный счет». Для этого требовалось назвать данные банковской карты и цифровые пароли из поступающих сообщений. Выполнив требования, пенсионерка обнаружила списание средств.

Окончательно убедилась в том, что попала на удочку к мошенникам, придя в банк за выпиской по счету. Как оказалось, звонили ей с Урала.

Такая же история произошла с 32-летним металлургом из Вихоревки. Доверчивость обошлась ему в 36,5 тысяч рублей.