1848 жителей Иркутской области находятся в госпиталях с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый рекорд, дающий надежду на оптимизм в лечении коронавирусной инфекции, зарегистрирован в Иркутской области 30 января 2020 года. В ковидных госпиталях сейчас находятся на лечении 1848 человек. За время разгула коронавируса такая низкая цифра - впервые. Это значит, что падает число тех, кому нужно постоянное наблюдение медиков в условиях стационара, все больше относительно легких случаев.

- Подтвержденных случаев инфицирования 48 670, - сообщает данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса пресс-служба правительства Иркутской области. - За сутки это число увеличилось на 264. Однако количество госпитализированных в связи с инфекцией снизилось на 89. На 337 человек стало больше тех, кто смог справиться с заболеванием. Общее число выздоровевших - 43360.

К сожалению, спасти удается не всех. Умерло с начала пандемии 1658 человек, за прошедшие сутки 12. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 207 больных COVID-19.