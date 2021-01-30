В Иркутске разыскивают 40-летнего мужчину, который не вернулся домой после собеседования.

Сорокалетнего Романа Николаевича Максимова из Иркутска объявили в розыск следователи. Он исчез 10 ноября прошлого года. Уже больше двух месяцев этого человека никто из родных и знакомых не видел. Заведено уголовное дело по статье за убийство ( это связано с тем, что человек пропал без вести).

- Следствием установлено, что 10 ноября 2020 года Роман Максимов вышел из квартиры, расположенной на ул.Трудовая Иркутска, и якобы отправился на собеседование с целью трудоустройства, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Вечером его телефон стал недоступен, местонахождение мужчины с тех пор не установлено.

Всех, кому что-либо может быть известно о том, что произошло или где сейчас находится Роман Николаевич Максимов, просят связаться со следственным отделом либо написать сообщение в соцсети. Сделать это можно на официальной странице Следственного управления СК России по Иркутской области «ВКонтакте».