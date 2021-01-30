31 января Иркутск накроет метель и мороз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области продолжаются снегопады и метели. Причем не только в центре региона и на севере, где, в общем-то, они привычное дело. Иркутск тоже ждет непогода, и это несмотря на мороз!

- Ночью облачно, снег, днем переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с, метель, температура ночью до -26°, днем -23...-25°, с понижением в конце дня до -28º, - сообщает прогноз погоды на 31 января Иркутский гидрометцентр.

Настоящий холод да еще и вьюга. В других районах Приангарья, кроме запада региона, погода примерно такая же. Метели зарядили и на верхней Лене, и в центре Иркутской области. А столбик термометра на юге и в центре Иркутской области ночью может понизиться до -30, в холодных зонах - до -40. На севере, в Братске, днем до -35, ночью до -40, при ясной погоде до -48. .

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