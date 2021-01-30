В районе Усолья-Сибирского повышается уровень воды в Ангаре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наступили холода, на Ангаре замерзает лед и из-за этого в районе Усолья-Сибирского поднимается уровень воды. Уже подтопило низины в этом районе. Чтобы ситуация не ухудшилась, принято решение снизить сброс воды с Иркутской ГЭС до 1700 м3/сек.

- Подразделения ГУ МЧС России по Иркутской области, а также территориальная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Усолья-Сибирского и Тельминского муниципального образования функционируют в режиме повышенной готовности, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

За обстановкой на реке идет постоянное наблюдение. В районе ледостава на Ангаре работают опергруппы. За минувшие сутки уровень Ангары вырос на 12 см и по состоянию на утро 30 января составляет 1189 см при критическом уровне 1200 см. Подтопленных населенных пунктов и хозяйственных построек сейчас нет.