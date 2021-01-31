Больше 1,5 тысяч человек расчищают улицы Иркутска от снега Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За несколько последних дней Иркутск буквально завалило снегом, выпало три месячных нормы осадков. Дороги города превратились в сплошную кашу и гололед. По тротуарам и дворам намело сугробов – ни проехать, ни пройти. Поэтому мэрия города вывела на борьбу со снегопадом дополнительную технику и людей.

Так, последствия снегопада в Иркутске устраняют 1,5 тысячи специалистов дорожных служб и управляющих компаний и более 150 спецмашин. Как сообщает пресс-служба мэрии, снег расчищают как на основных магистралях города, так и во дворах. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, в выходные дни все службы переведены на работу в усиленном режиме.

Только МУП «ИркутскАвтодор» задействовало 200 своих сотрудников и 124 автомобиля для расчистки снега на дорогах города. На магистралях работают грейдеры, фронтальные погрузчики, малая спецтехника и самосвалы. При необходимости дороги посыпают песчано-гравийной смесью.

В Октябрьском округе Иркутска на уборку дворов вышли 335 дворников, которые очистили выходы из подъездов и пешеходные дорожки, убрали снег с 250-ти лестниц. В Правобережном округе 162 дворника и два бобкета расчищают лестницы, дворы и детские площадки. На территории Свердловский округа вышли на уборку 372 дворника, убрано 867 дворов, расчищают общественные пространства – парки и скверы. Территорию Ленинского округа отчищают от снега 275 дворников.

- Жалоб от населения на некачественную уборку улиц и дворов не поступало, - отметили в мэрии.