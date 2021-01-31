Уровень воды в Ангаре в районе Усолья-Сибирского снизился. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усольском районе местные власти и МЧС отменили режим повышенной готовности. Причиной стала стабилизация обстановки и снижение уровня воды в реке Ангаре. По данным на 31 января, уровень воды снизился на 58 см и сейчас составляет 1 170 см при критической отметке в 1 200 см.

- Подтопленных жилых домов, надворных построек и приусадебных участков нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кромка ледостава находится в районе поселка Тельма.

Режим повышенной готовности из-за стабилизации обстановки отменен. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Напомним, вчера уровень Ангары в районе Усолья-Сибирского и посёлка Тельма составлял 1 189 см. Из-за этого и был введен режим повышенной готовности и организовано дежурство опергрупп. Повышение уровня воды произошло из-за морозов и ледостава на реке.

- Мониторинг обстановки на реке продолжается силами администраций населенных пунктов района, - отмечают в спасательном ведомстве. – Всего задействовано 13 человек и четыре спецавтомобиля.

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