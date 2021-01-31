ГИБДД: в Слюдянском районе из-за метели ограничили движение фур и грузовиков

В Слюдянском районе на трассе "Байкал" из-за метели ограничили движение фур и грузовиков. Фото: УГИБДД по Иркутской области.

Снегоуборочная техника расчищает снежные заносы и гололед на федеральной трассе «Байкал» под Иркутском. Из-за за этого на дороге в Слюдянском районе с 12.20 часов ограничили движение большегрузов, сообщает пресс-служба ГИБДД по Иркутской области.

В частности, фуры и грузовики стоят вдоль обочины трассы на участке с 83 по 98 километр. Стоянка большегрузов растянулась на 15 километров, здесь же работают грейдеры и КАМАЗы, убирающие снег. Это сильно затрудняет движение легковых автомобилей. Как сообщают водители в соцсетях, стоит практически весь Култукский тракт.

Когда будет закончена расчистка трассы от снега и снято ограничение движения транспорта – пока не сообщается. При этом бригады дорожных рабочих трудятся круглосуточно. Только за выходные вывезено несколько тонн снега. Уборку дорог осложняет разыгравшаяся сегодня, 31 января, метель.

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