Премьеру фильма о байкальской нерпе, озвученного Константином Хабенским и Чулпан Хаматовой, перенесли на лето Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Документальный фильм о байкальской нерпе «Байкал. Удивительные приключения Юмы» выйдет на большие экраны страны и Иркутска не раньше 10 июня. Перенести на лето премьеру картины, озвученной Константином Хабенским и Чулпан Хаматовой, кинокомпания решила из-за коронавируса. Об этом сообщается в соцсетях экологической организации «Заповедное Подлеморье».

Напомним, первоначально премьера картины, предназначенной для семейного просмотра, была запланирована на 28 января. Но по ряду причин, в том числе и из-за коронавируса, ее отложили.

- Главная героиня фильма – байкальская нерпа Юма. Она очень любопытна и не хочет сидеть в ледяном доме. Именно любопытство толкает Юму покинуть уютный дом и отправиться навстречу приключениям на далекие и загадочные Ушканьи острова, что приводит к опасным событиям, - сообщают сотрудники нацпарка «Заповедное Подлеморье».

На съемки картины у создателей ушло несколько лет. Чтобы показать, как Юма из нерпенка превращается во взрослую особь, а также заснять виды озера над и под водой, потребовалось 14 экспедиций на Байкал.

Озвучили документальный фильм о нерпе знаменитые актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. В ленте звучит музыка Петра Чайковского и современного рэпера Басты.

Сибиряки в соцсетях очень сожалеют о том, что премьеру фильма перенесли. Особенно выхода этой картины ждали иркутяне и жители Бурятии.