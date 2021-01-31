Зоны досмотра багажа пассажиров начнут работать с 1 февраля на железнодорожных вокзалах Иркутской области. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

На железнодорожных вокзалах Иркутской области с 1 февраля появятся зоны досмотров багажа и ручной клади. Теперь пассажирам, чтобы пройти в здание вокзала, придется ставить сумки на рентгеновские установки, выворачивать свои карманы и проходить через рамки с металлодетекторами. Делается это для обеспечения транспортной безопасности.

- Вокзальные комплексы будут оборудованы рентгеновскими установками, ручными и стационарными металлодетекторами, аппаратурой радиационного контроля, обнаружения паров и следов взрывчатки и другими техническими устройствами, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Рамки с металлодетекторами появятся на вокзалах в Слюдянке, Иркутске, на станции Иркутск-Сортировочный, в Усолье-Сибирском, Черемхово, Зиме, Тулуне, Нижнеудинске, Тайшете, Вихоревке, Усть-Илимске, а также на станциях Падунские Пороги, Коршуниха и Лена. Помимо Прингарья, такие комплексы заработают в Бурятии – на станциях Наушки и Таксимо, и в Забайкалье – на станции Новая Чара.

Аналогичные досмотровые зоны уже действуют на вокзальных комплексах в Улан-Удэ, Ангарске и Северобайкальске. До 2025 года все вокзалы ВСЖД планируют укомплектовать средствами обеспечения транспортной безопасности.

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