Сильные морозы оставили без отопления больше ста жителей Киренска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сильные морозы выводят из строя оборудование котельных и теплосетей в Киренске. Сегодня там из-за коммунальной аварии без отопления осталось пять многоквартирных домов. Сотрудники МЧС и коммунальных служб сейчас устраняют аварию.

Аварийное ограничение теплоснабжения произошло в Киренске сегодня днем, 31 января. Изначально специалисты полагали, что под отключение тепла могут попасть 16 двухэтажных многоквартирных домов и три соцобъекта Однако после детального обследования выяснилось, что пострадало пять жилых домов.

- Теплоснабжения нет в пяти жилых домах, в которых живет 128 человек, 28 из которых – дети, - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области. – Социально значимые объекты не пострадали.

Работы по устранению аварии и восстановлению теплоснабжения в Киренске продолжаются. Всего в них задействовано 18 человек и пять спецавтомобилей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08