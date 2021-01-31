Сильные морозы оставили без отопления больше ста жителей Киренска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сильные морозы выводят из строя оборудование котельных и теплосетей в Киренске. Сегодня там из-за коммунальной аварии без отопления осталось пять многоквартирных домов. Сотрудники МЧС и коммунальных служб сейчас устраняют аварию.
Аварийное ограничение теплоснабжения произошло в Киренске сегодня днем, 31 января. Изначально специалисты полагали, что под отключение тепла могут попасть 16 двухэтажных многоквартирных домов и три соцобъекта Однако после детального обследования выяснилось, что пострадало пять жилых домов.
- Теплоснабжения нет в пяти жилых домах, в которых живет 128 человек, 28 из которых – дети, - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области. – Социально значимые объекты не пострадали.
Работы по устранению аварии и восстановлению теплоснабжения в Киренске продолжаются. Всего в них задействовано 18 человек и пять спецавтомобилей.
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