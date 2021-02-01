Отключение света 1 февраля в Ленинском районе Иркутска произошло из-за аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На место аварийного отключения света в Ленинский район 1 февраля 2021 года уже прибыла бригада специалистов. Им предстоит выяснить причину отключения электроэнергии и устранить ее.

Под отключение света в Ленинском районе утром 1 февраля попали дома по улицам Баумана, Вавилова, Севастопольская, Софьи Ковалевской, Владимирского, Ярославского, Орджоникидзе, Рабоче-крестьянская, Щербакова, Павла Красильникова, а также в 11 Советских переулках – с 5 по 13, также 16 и 17, а еще 3 и 4 Западные.

Иркутская электросетевая компания сообщает, что восстановление электроснабжения в Ленинском районе Иркутска 1 февраля произойдет ориентировочно в 11.30.

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