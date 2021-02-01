Василий Лановой, блокада Ленинграда и фильмы: что интересовало иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утрата. Большая, скорбная. Трагическая новость облетела нашу страну 28 января – умер Василий Лановой. Актер кино и театра ушел из жизни на 88-ом году. Причиной стали осложнения после коронавируса. Он не раз приезжал в Иркутске. Он любил наш край, как и сибиряки обожали его.

Не удивительно, что этот поисковый запрос у жителей Иркутской области опередил все иные по количеству. Василий Лановой в Иркутске обязательно встречался с поклонниками. Отвечал на все вопросы иркутян во время творческих вечером, любил ездить на Байкал и дружил с писателем Валентином Распутиным. О его приездах в Приангарье, накануне вспоминали известные сибиряки.

Перед этим, 27 января, вся страна отмечала День снятия блокады Ленинграда. Она длилась 872 дня… 872 дня боли, страха, слез и голода…

Уже после того, как прочли об этих событиях, сибиряки искали фильмы, компьютерные игры, учились.

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