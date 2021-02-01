За неуплату алиментов мать приговорили к обязательным работам в Иркутской области

За неуплату алиментов мать в Иркутской области приговорили к обязательным работам Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительницу Иркутской области из-за пристрастия к алкоголю лишили родительских прав. По закону это не освободило женщину от выплаты алиментов.

- Двух дочек под опеку взяли третьи лица, - сообщает пресс-служба УФСПП России по Иркутской области. – На их содержание мать задолжала 516 тысяч рублей.

Долг женщина игнорировала. За что понесла административную ответственность по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судья назначил ей 20 часов обязательных работ. Мать отработала их дворником.

Судебный пристав после поговорил с женщиной, убедил ее пересмотреть свою жизнь. И, кажется, разговор удался – женщина перестала пить, устроилась на работу дворником на постоянной основе, из ее зарплаты вычитают алименты.

- В настоящее время женщина планирует заняться сбором документов на восстановление родительских прав, - сообщают судебные приставы.

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