Руслан Болотов: Стоимость квадратного метра жилья при переселении из аварийного фонда требует пересмотра

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Расчетная стоимость квадратного метра жилья, установленная для программы расселения из ветхого и аварийного фонда, далека от реальной и ее необходимо пересмотреть. Об этом мэр Иркутска Руслан Болотов заявил на заседании Ассоциации муниципальных образований Приангарья. В совещании приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, председатель Законодательного Собрания области Александр Ведерников, сенаторы Совета Федерации Сергей Брилка и Андрей Чернышев, депутаты Государственной Думы РФ, главы муниципальных образований.

Руслан Болотов отметил, что средняя цена квадратного метра жилья в Иркутске превышает 72 тыс. рублей. При этом в рамках программы расселения федеральный центр установил стоимость «квадрата» в размере 48,6 тыс. рублей. Разницу приходится восполнять из городского бюджета.

– С этой проблемой сталкиваются все крупные города, - констатировал мэр Иркутска. - Предлагаем рассмотреть возможность софинансирования доплаты за разницу в стоимости и площади изымаемых и предоставляемых помещений за счет средств областной казны на условиях 96% (региональный бюджет) на 4% (местный). Также предлагаем Ассоциации совместно с Минстроем России инициировать пересмотр стоимости квадратного метра жилья на третий и последующие этапы реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Нужно исходить из фактической стоимости квадратного метра жилья.