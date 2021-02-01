Руслан Болотов: Важно поддерживать статус Иркутска как областного центра

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

На заседании Ассоциации муниципальных образований региона обсудили основные задачи и направления деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области при реализации национальных проектов и госпрограмм в 2021 году. Мэр Иркутска Руслан Болотов предложил увеличить софинансирование за счет областного бюджета для города Иркутска на 2021 и 2022 годы до 65%. В настоящее время оно составляет 50%, на 2023 год запланировано 65%.

– Иркутск является областным центром. Важно поддерживать этот статус, задавать высокие стандарты, в том числе и через реализацию национальных проектов. В столице Приангарья проживает четверть населения области.

По тому, как в городе развита инфраструктура, в каком состоянии находится коммунальная сфера, какой транспорт и по каким магистралям ходит, судят обо всем регионе в целом, - отметил Руслан Болотов.

Мэр также подчеркнул, что в сегодняшних реалиях каждый муниципалитет столкнулся с проблемой наполняемости доходной части бюджета, и Иркутск в этом плане не исключение.

- Это наша общая проблема, и сегодня как никогда важно обеспечить справедливое распределение средств. Решения в этом направлении должны быть взвешенными, четко просчитанными. Безусловно, без тесного сотрудничества между муниципалитетами, без конструктивного взаимодействия с региональным правительством этих вопросов не решить, –заявил глава областного центра.