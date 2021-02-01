"Молчановка" в Иркутске ушла на самоизоляцию и такие посиделки пока невозможны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первые две недели феврали Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского будет работать на дистанте. Связано это с заболеваемостью коронавирусом.

- С 1 по 14 февраля в связи со сложной эпидемической обстановкой Молчановка будет обслуживать читателей в ограниченном режиме. Вы сможете оформить заказ через электронный каталог библиотеки. Получить книги можно будет в соответствии с режимом работы со вторника по воскресенье на ресепшен. А также воспользоваться услугой "Молчановка&ПродалитЪ". Читальные залы Молчановки осуществлять обслуживание не будут, - сообщается в официальном аккаунте библиотеки в соцсетях .

Это решение вызвало множество вопросов у читателей. Всем известно, что ограничения в большинстве случаев понемногу снимаются. Более того - недавно было заявлено о том, что, пусть в ограниченном режиме, но работают театры. Почему так? Как объясняют в библиотеке, это связано с высоким уровнем заболеваемости в самом учреждении.