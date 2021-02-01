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Звезды

Мацуев представил программу музыкального фестиваля «Звезды на Байкале»

Концерты пройдут с 19 по 28 февраля
Мария КНЯЗЕВА
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Мацуев представил программу музыкального фестиваля «Звезды на Байкале»

Мацуев представил программу музыкального фестиваля «Звезды на Байкале»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программу юбилейного 15-го фестиваля «Звезды на Байкале» представил Народный артист России Денис Мацуев. В своем аккаунте в соцсетях музыкант рассказал, что после снятия ограничений на работу театров и концертных залов, составлять программу пришлось заново, ведь первоначально встреча со зрителями была запланирована на осень 2020 года. Фестиваль должен был быть грандиозным – более 25 дней потрясающих выступлений. Изменения в планы внесла пандемия. И выбирать, чем радовать ценителей инструментальной музыки приходилось в сжатые сроки.

«За 10 дней мы умудрились каким-то образом сохранить практически в первоначальном виде, каком я его представлял в своих мечтах, программу юбилейного XV фестиваля», - написал Денис Мацуев. – «Спасибо всем музыкантам, как заслуженным мэтрам, так и невероятным молодым музыкантам, за их готовность пойти нам навстречу, изменить свои гастрольные графики, пересечь границы, преодолеть усложненные процедуры получения разрешения на въезд, сдать много раз тесты, провести какое-то время в карантине ради Иркутска и иркутской публики».

Итак, в наш город приедут Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Симфонический оркестр Мариинского театра, Валерий Гергиев, Томас Бауэр, Николай Рексрот, Юлиан Рахлин и другие. Концерты пройдут на двух площадках – в Иркутской областной филармонии и Иркутском музыкальном театре.

Программа фестиваля "Звезды на Байкале" от Дениса Мацуева:

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

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