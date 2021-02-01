Мацуев представил программу музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программу юбилейного 15-го фестиваля «Звезды на Байкале» представил Народный артист России Денис Мацуев. В своем аккаунте в соцсетях музыкант рассказал, что после снятия ограничений на работу театров и концертных залов, составлять программу пришлось заново, ведь первоначально встреча со зрителями была запланирована на осень 2020 года. Фестиваль должен был быть грандиозным – более 25 дней потрясающих выступлений. Изменения в планы внесла пандемия. И выбирать, чем радовать ценителей инструментальной музыки приходилось в сжатые сроки.

«За 10 дней мы умудрились каким-то образом сохранить практически в первоначальном виде, каком я его представлял в своих мечтах, программу юбилейного XV фестиваля», - написал Денис Мацуев. – «Спасибо всем музыкантам, как заслуженным мэтрам, так и невероятным молодым музыкантам, за их готовность пойти нам навстречу, изменить свои гастрольные графики, пересечь границы, преодолеть усложненные процедуры получения разрешения на въезд, сдать много раз тесты, провести какое-то время в карантине ради Иркутска и иркутской публики».

Итак, в наш город приедут Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Симфонический оркестр Мариинского театра, Валерий Гергиев, Томас Бауэр, Николай Рексрот, Юлиан Рахлин и другие. Концерты пройдут на двух площадках – в Иркутской областной филармонии и Иркутском музыкальном театре.

Программа фестиваля "Звезды на Байкале" от Дениса Мацуева:

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

Программа фестиваля "Звезды на Байкале".

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