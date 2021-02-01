Театр Пилигримов Иркутска покажет премьеру в Доме актера. Фото: предоставлено Театром Пилигримов

Билеты на премьеру музыкальной сказки по мотивам произведения Шарля Перро разлетелись в считанные дни. Так наскучались иркутяне за 10 месяцев разлуки с театрами! Да и как вы помните, залы в условиях пандемии культурные учреждения могут заполнять лишь на четверть. Многим заветного билетика не досталось.

- Поэтому мы решили сделать дополнительный показ в Доме актера, - говорят артисты. - Наш «Кот в сапогах» - это клоунский спектакль про того самого хитроумного и ловкого Кота. Спектакль полон смеха и сюрпризов.

Будет все, как и положено в знаменитой сказке, Людоед, принцесса, Маркиз. Как отмечают создатели постановки, клоунада понятна и любима всеми, но разыграть в этом жанре целый спектакль – это, как минимум, необычно. Приходите и посмотрите, что у них получилось.

КОНКРЕТНО

Спектакль "Кот в сапогах"

ГДЕ: Дом актера, Хасановский переулок, 1

КОГДА: 6 февраля, 17.00

Цена билета: 200 руб.