Первый концерт в Органном зале Иркутска в 2021 году пройдет 6 февраля

Первый концерт в 2021 году в Органном зале Иркутска пройдет 6 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Музыканты Иркутской филармонии соскучились по выступлениям не меньше актеров театров. И теперь они рады играть живую музыку для ценителей по три раза в день. Так, с 3 по 10 февраля, у них запланировано пять встреч с иркутскими слушателями. Уже завтра, 4 февраля, в зале на Дзержинского будут раздаваться ритмы джаза, свинга и рок-н-ролла. Играть будет Сибирский квартет саксофонов. Если такие жанры вам по душе, запоминайте название вечера – «Февральский микс». Начало в 18.30.

В этой же локации 6 числа запланированы два концерта. Первый в 15.00 - музыкальная сказка для детей «Щелкунчик». Второй в 18.00 - от Губернаторского симфонического оркестра.

- Солировать будет флейтистка Наталья Реченская, - сообщают в филармонии. – В программе - Увертюра к опере «Дон Жуан», Менуэт, Анданте для флейты с оркестром, увертюра к опере «Так поступают все» Моцарта и Симфония №7 Бетховена.

Что касается Органного зала, то там первый концерт состоится 6 февраля в 17.00. Это будет «Русский романс. Возвращение», а 7-го числа музыканты сыграют самые любимые сочинения русских и зарубежных авторов в программе «Здравствуй, орган!».

КОНКРЕТНО

Иркутская областная филармония, ул. Дзержинского, 2

Органный зал, ул. Сухэ-Батора, 1

4, 6, 7 февраля

Цена билета: от 300 руб.