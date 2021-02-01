Иркутянка, покупая норковую шубу в мессенджере, лишилась 40 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утеплиться в морозы и приобрести шубу из голубой норки решила жительница Иркутска. В мессенджере женщина нашла рекламу онлайн-магазина, в котором продавали меховые изделия по заниженной в два раза цене. Иркутянка выбрала подходящую шубу, связалась с владелицей магазина, и отправила ей 40 тысяч рублей предоплаты.

Свою новую шубу сибирячка ждала несколько недель, но посылка с покупкой так и не пришла. Не дожидаясь наступления весны, женщина обратилась в полицию. Вычислить хозяйку мехового салона сыщикам труда не составило. Мошенницей оказалась 32-летняя жительница Усть-Кута. Полицейским она объяснила свой поступок так:

- В интернете мне периодически встречались сообщения различных аферистов, - говорит задержанная. – Я также решила забрать деньги себе, не отправляя товар покупательнице.

В отношении аферистки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, следователи ищут других обманутых клиентов «магазина меха».