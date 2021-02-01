Сибиряк изнасиловал свою 62-летнюю тещу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дикий случай произошел в одном из поселков под Читой. Там 38-летний местный житель надругался над своей 62-летней тещей. Все произошло 29 января. Пока любимая была на работе, мужчина, перебрав алкоголя, напал на тещу, избил ее, а затем изнасиловал. Задержали его после того, как пострадавшая женщина сообщила в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Сейчас проводятся судебные экспертизы. Мужчина отправлен в следственный изолятор.

Также следователи выяснили, что ранее мужчина уже был судим и освободился из мест не столь отдаленных в 2018 году. Теперь он может вернуться за решетку на срок до 6 лет. Именно такой срок грозит ему по новой статье.

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