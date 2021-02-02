Артисты музыкального театра Иркутска дадут за два дня три концерта. Фото: Эоэллы КИРИЛЕНКО, предоставлено Иркутским музыкальным театром

Музыкальный театр им. Н. М. Загурского на этой неделе открывается впервые после закрытия весной прошлого года из-за коронавируса. Заждались? Артисты тоже в предвкушении! О том, что иркутяне ждали выхода любимцев на сцену, говорит ажиотаж с билетами. На первый день – 5 февраля, они уже раскуплены. Но без паники! Артисты готовы к встрече с поклонниками по два раза в день! Так, 6 февраля, в субботу они дадут сразу два концерта «Зимних песен о главном» в 14.00 и 18.00.

- В программу концерта вошли песни из любимых всеми новогодних кинофильмов, искрящиеся арии из оперетт, романтичные композиции советской эстрады и уютные музыкальные номера, - сообщают артисты. – Мы готовим для вас и концерт ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, «Все песни о любви».

Кстати, музтеатр уже опубликовал репертуар на месяц. Можно приобретать билеты на такие спектакли, как «Любовь и голуби», «Мэри Поппинс, до свидания», «Тетушка Чарли», «Собака на Сене», «Принцесса цирка».

"Зимние песни о главном"

Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского, ул. Седова, 29

6 февраля, 14.00 и 18.00

Цена билета: 300-700 руб.