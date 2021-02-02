О творчестве живописца Репина в Иркутском художественном музее расскажут взрослым и детям

Знаменитую картину русского живописца Ильи Репина из собрания Иркутского художественного музея покажут на выставках во Франции и Финляндии. За рубеж полотно отправится 8 февраля, «домой» вернется только в марте 2022 года. А пока «Нищая» еще здесь музейщики предлагают посетить ряд событий, где можно будет подробней узнать о картине. Историю создания картины кисти Ильи Репина «Нищая» музейщики обещают поведать детям в интересном и увлекательном формате интерактивной лекции. Она получила название «И.Е. Репин. «Нищая». История одной картины». Послушать ее можно ребятам старше 7 лет 6 февраля в 13.00 и 15.00.

- Познакомим ребят с творчеством замечательного русского художника Ильи Репина и расскажем, как он связан с Иркутском, - сообщили в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачева.

Также ребят познакомят с таким направлением отображения реальности, как пленэр, когда картина создается на открытом воздухе – в парке, на улицах города. А на следующий день беседовать будут уже не по-детски. Вместе с искусствоведами иркутяне старше 14 лет попробуют разобраться, почему портрет маленькой рыбачки (именно она изображена на картине Ильи Ефимовича) стал признанным шедевром. И как это произведение повлияло на дальнейшую судьбу и творчество художника.

– Приходите на лекцию-сторителлинг «И.Е. Репин «Нищая». История одной картины в контексте русского реализма» 7 февраля в 15.30, - зовут сотрудники Иркутского худмузея.

Музейщики обещают, что участники окунуться в атмосферу пленэров второй половины XIX века. Узнают много интересного о французском импрессионизме и русском реализме.

ГДЕ И КОГДА

Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачева, ул. Ленина, 5

6, 7 февраля, обязательна запись на все мероприятия музея

Цена билета: 70-300 руб.

Запись по телефону 8 (3952) 34-01-46