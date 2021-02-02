За незаконное увольнение житель Иркутска отсудил 600 000 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После увольнения с работы житель Иркутска, посчитав, что работодатель отнесся к нему предвзято, расторгнув контракт по статье «Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания», решил отстаивать свои права в суде.

При рассмотрении дела в Прокуратуре Приангарья выяснили, что уволен работник был за «провинности», которые совершил до первого привлечение к дисциплинарной ответственности. Дело дошло до суда. В районном суде посчитали, что противозаконным увольнение не было. Иркутянин решил идти дальше. Подать апелляцию в Иркутский областной суд уволенному специалисту вновь помог прокурор.

- В суде вышестоящей инстанции приказ об увольнении признан незаконным, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, что суд постановил восстановить иркутянина в должности, работодатель также выплатит ему 600 000 рублей в качестве компенсации за вынужденные прогулы, моральный вред и другие выплаты.