Пробка из большегрузов образовалась на трассе «Байкал» в Шелеховском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Скопление грузовиков образовалось на трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе. Большегрузы, которые не могут заехать на подъем на заснеженной трассе, стоят в районе поселка Чистые Ключи и села Моты. Регулировать движение вручную вот уже больше суток приходится инспекторам ГИБДД.

- Полицейские оказывают помощь водителям, которые стали «заложниками» непростой ситуации на дорогах, а также помогают дорожным службам в очистке трассы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Также инспекторы просят автомобилистов по возможности воздержаться от поездок по трассе «Байкал». Если вам все же предстоит отправиться в район скопления грузовиков, не забудьте взять с собой горячее питье и теплую одежду.

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