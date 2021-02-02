Еще девять человек умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Иркутской области стабильна. За сутки ежедневно в лабораториях региона выявляют плюс/минус 260 случаев заражения. Как сообщили накануне специалисты, уже четверть жителей Приангарья имеют антитела к COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 261 жителя Иркутской области. В больницах на 2 февраля с таким диагнозом остаются 1816 пациентов.

- С начала пандемии в области подтверждено 49 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За предыдущие 24 часа о своем выздоровлении узнали 277 человека, всего с болезнью справились уже 43 957 сибиряков. Увы, сделать это удалось не всем заразившимся. За сутки скончались еще 9 человек от COVID-19. Всего жертвами пандемии стали 1896 человек: причиной смерти 1688 из них стал именно COVID-19, еще в 208 случаях к летальному исходу привели другие тяжелые болезни.

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