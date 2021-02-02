Автомобиль с людьми провалился под лед Байкала, спастись удалось одному

Автомобиль с людьми провалился под лед Байкала, спастись удалось только одному Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поездка по льду Байкала накануне закончилась трагедией в Кабанской районе Бурятии. В 15 километрах от села Дубинино машина начала проваливаться под лед. В салоне автомобиля находились три человека.

- По предварительной информации одному человеку удалось самостоятельно выбраться, - сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия. - Пострадавший благополучно покинул водоем и добрался до одной из баз отдыха населенного пункта.

Все обстоятельства происшествия уточняются спасателями Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского ПСО Кабанского района.

Становление ледового покрова на озере Байкал все еще продолжается, выход, тем более выезд на лед опасен. О том, почему озеро так долго не замерзает в этом году КП-Иркутск рассказали специалисты, они отметили, что основными факторами являются сильный ветер и постоянные землетрясения.

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