Иркутянин помогал пенсионерам донести сумки до дома и воровал у них деньги Фото: ГУ МВД по Иркутской области

"Здравствуйте! Я ваш сосед. Давайте помогу донести сумки до дома! Вам, наверное, тяжело?" - с таким вежливым предложением подходил иркутянин к пожилым людям на улице. Но предлагал не от чистого сердца - а чтобы незаметно обокрасть пенсионеров. Два раза, увы, ему это удалось.

Так, в конце декабря 2020 года в полицию пришла 69-летняя женщина. Она сказала, что с ее банковского счета пропали 120 тысяч. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

Выяснилось, что на улице Касьянова к ней подходил тот самый мужчина, помог донести до дому сумки с продуктами, а в награду попросил немного денег. Видимо, пока пенсионерка доставала деньги, он незаметно своровал ее банковскую карту, а затем снял оттуда деньги.

А через три недели жертвой "соседа" стал 74-летний пенсионер из Октябрьского района. У него мужчина по точно такой же схеме украл 10 тысяч рублей.

Полицейские вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Им оказался 43-летний мужчина, уже не раз судимый за воровство. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража", ему может грозить до шести лет лишения свободы. Полицейские выясняют, причастен ли он к другим подобным преступлениям.