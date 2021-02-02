Водитель Ленд Крузер Прадо специально наехал на двух дворников в Иркутске

Водитель Лэнд Крузер Прадо специально наехал на двух дворников в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт между 28-летним водителем внедорожника Тойота Ленд Крузер Прадо и двумя дворниками, произошел 6 декабря 2020 года на улице Трилиссера в Иркутске. Словесная перепалка перетекла в драку, после которой, владелец японского авто, вернулся за руль, нажал на педаль газа, и специально наехал на двух своих оппонентов. Один из дворников успел отскочить в сторону, а вот его напарнику этого сделать не удалось. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Водитель же сразу скрылся. По горячим следам найти его не удалось, и мужчину объявили в федеральный розыск. Задержали его 1 февраля 2021-го.

- Выяснилось, что он дважды был судим за грабеж и вымогательство, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом». Решается вопрос о заключении его под стражу.