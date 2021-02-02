Роман Орноев назначен председателем комитета городского обустройства администрации Иркутска назначен. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Кадровое назначение в администрации Иркутска. На должность заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства мэрии назначен Роман Орноев. Ранее он был первым замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

- Документ о вступлении в должность подписал мэр города Руслан Болотов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

А теперь расскажем немного о биографии Романа Орноева. Он коренной иркутянин, родился здесь 20 января 1982 года. Получил высшее образование в Байкальском госуниверситете экономики и права. Затем семь лет в управлении ФСБ России по Иркутской области.

Далее руководил земельным департаментом в КУМИ администрации Иркутска. Затем в мэрии Шелеховского района возглавлял управление муниципального имущества.

Также Роман Орноев занимал должность руководителя ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (г. Москва). Был помощником депутата ГосДумы РФ Михаила Щапова. Работал в аппарате главы и правительства области.

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