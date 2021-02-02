Ледовую переправу на Ольхон планируют открыть 15 февраля

Так обычно выглядит ледовая переправа на Ольхон. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этой зимой Байкал замерзал долго. Но ледовую переправу на остров Ольхон планируют открыть, как и всегда, - в середине февраля, а конкретно, 15 числа. Об этом сообщили в официальном аккаунте ГУ МЧС по Иркутской области в "Инстаграме".

Для путешественников - долгожданная новость. Можно будет добираться на остров прямиком на своем авто, а не оставлять на парковках на "большой земле". Напомним, обычно ледовая переправа проходит по акватории Малого моря, соединяя заливы Куркут и Иркутская губа. Ее с двух сторон ограничивают вешками, ставят информационные стенды, чтобы водители не выехали за пределы переправы.

Прежде, чем ледовая дорога на Ольхон будет официально открыта, ее безопасность тщательно проверят специалисты. Так, в прошлом году автомобилям разрешили ездить по ней, убедившись, что толщина льда там составляет от 65 сантиметров до 1 метра.