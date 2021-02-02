Итоги конкурса "Классный учитель 2020": стали известны победители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Итоги конкурса "Классный учитель 2020" подведены! Начнем с того, что в конкурсе "Комсомолки" приняли участие 145 педагогов со всех уголков Приангарья. Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Тулун, Черемхово, Зима, а еще маленькие деревни и поселки - отовсюду учителя присылали свои фотографии и рассказы о себе.

Победителей определило народное голосование. Итак, озвучиваем итоги конкурса "Классный учитель 2020"!

Первое место заняла Ия Климетьева из поселка Средний, что в Усольском районе.

"Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, прекрасный педагог-психолог, учитель и классный руководитель нашего кадетского 6 «В» класса. За высокий профессионализм, многолетний, добросовестный труд Ия Владимировна имеет множество грамот и наград. Спасибо Вам, уважаемая Ия Владимировна, за ваш труд, понимание и индивидуальное отношение к каждому ученику! Вы очень добры и внимательны! Заботой ребят окружили, привили им лучшие качества! Частичку души подарили!" - такое душевное обращение написали родители ее учеников, прислав фото на конкурс.

На втором месте - Татьяна Макаренко из Усолья-Сибирского. Она для своих учеников не только учитель, но и верный друг:

"Любимой игрой для меня было желание учить других. И вот я учитель физики! А рядом со мной мои ученики. Люблю театр, и они посмотрят со мной хорошие спектакли. Проведу для них тренировки по настольному теннису, ведь я кандидат в мастера. Посмотрю с ними хоккей, вместе покатаемся на коньках. Главное - вместе!"

Ну а почетное третье место заняла Ирина Сальникова из Зимы. О себе она рассказывает так:

"Учитель технологии МБОУ СОШ №7, педагог дополнительного образования, классная мама 8"б" класса. Мне повезло с учителями и наставниками. Мой педагогический стаж - 30 лет! Люблю что-то придумывать, изобретать, рукодельничать... Творчество раскрывает человека, заставляет работать над собой и постоянно совершенствоваться. Мои феечки - терпеливые, трудолюбивые, креативные".

Но это еще не все итоги конкурса "Классный учитель 2020". Также мы решили наградить призеров в нескольких номинациях. Со всеми победителями и призерами мы свяжемся в ближайшее время и сообщим о вручении дипломов и подарков!