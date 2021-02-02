Отключение горячей воды в Иркутске 3 февраля 2021: адреса и когда подключат. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Стало известно, где, на каких улицах ждать отключение горячей воды в Иркутске 3 февраля 2021. Заметим сразу - адресов достаточно много. Поэтому стоит внимательно посмотреть весь список улиц и порадоваться тому обстоятельству, что холода уже уходят.

Итак, полный список адресов, где нас ждет отключение горячей воды в Иркутске 3 февраля 2021. В нем - сразу восемь улиц Октябрьского округа, четыре улицы Ленинского округа. две улицы Свердловского округа Иркутска. Кроме того, снижение температуры в трубах ожидается на шести улицах Правобережного округа города.

Итак, внимательно смотрим таблицу и имеем в виду ситуацию. Стоит проснуться пораньше, чтобы успеть принять душ, потому что холодный поток воды окатит вас ровно в 9.00.